Controlli di polizia: un kg di droga rinvenuto in una cantina di uno stabile di corso Brescia

Un kg di droga è stato rinvenuto dalla polizia in una cantina di uno stabile di corso Brescia. Lo stabile era stato segnalato in quanto luogo di attività illegali.

A essere controllate, dal personale di polizia e dell'Asl, sono state 39 unità immobiliari e 40 soggetti. Cinque persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, alcuni cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Contestualmente sono state rimosse e smaltite da personale tecnico 5 bombole di gas gpl. Sono stati emessi 2 provvedimenti di chiusura della fornitura del gas per impianto non conforme. Otto le segnalazioni per abusi edilizi.