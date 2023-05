Inchiesta Juve, ripresa a Torino l'udienza preliminare: si discute della sede del processo

È ripresa in tribunale a Torino l’udienza preliminare del processo sulle presunte irregolarità nei bilanci della Juventus che vede indagate 12 persone, tra cui i vertici della società, più il club bianconero. Il gup nell’udienza dello scorso 27 marzo aveva citato la società bianconera ed Ernst & Young come responsabili civili su richiesta dei piccoli azionisti e oggi sarà discusso il loro eventuale ingresso nel procedimento.

Il gup sarà, inoltre, chiamato a decidere sulla costituzione di parte civile e poi a esprimersi sulla competenza territoriale. Per l’accusa il processo deve restare a Torino. Per le difese, invece, deve essere spostato a Milano o, in subordine, a Roma. Non è detto, però, che la decisione arrivi già in giornata. Il gup, infatti, potrebbe rinviare alla Cassazione, come previsto dalla riforma Cartabia.