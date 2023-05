Incendi, alluvioni, frane: la Protezione Civile addestra i suoi volontari in Val di Lanzo: il Campo Scuola organizzato da Vol.To [VIDEO]

Incendi, alluvioni, frane: la Protezione Civile è sempre più importante, soprattutto nelle zone montane, per rispondere alle sempre più frequenti emergenze causate dal cambiamento climatico. Per questo, sono stati gli stessi volontari a chiedere che venisse organizzata la 12esima edizione del Campo Scuola di Protezione Civile - la prima dopo la sosta causata dalla pandemia - per ricevere formazione ed effettuare esercitazioni fondamentali per poter svolgere nel migliore dei modi ogni tipo di pratica necessaria in caso di emergenza.

Campo scuola organizzato da Vol.To

Il campo scuola, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato di Torino (Vol.To), avrà luogo dal 24 al 29 maggio a Lanzo Torinese e vedrà partecipare 240 volontari provenienti da 15 diverse associazioni. Durante il campo è previsto un incontro con oltre 500 studenti, vista l'importanza di coinvolgere, informare e preparare anche la popolazione sulla cultura dell'emergenza.