Studenti contro il caro affitti, Sciretti (Edisu): "Piena disponibilità a incontrarli"

"Inoltre, il malessere espresso con proteste civili è sempre da tenere in considerazione. Per questo, do la mia piena disponibilità ad incontrare chi sta protestando per le difficoltà abitative di studentesse e studenti, per approfondire criticità e richieste" promette Sciretti.

Sindacati solidali con gli studenti

Agli studenti è arrivata la solidarietà dei sindacati. “Il diritto allo studio, la dignità delle persone e le opportunità di vita e di lavoro - dichiarano i segretari generali di Cgil Cisl Uil, Gabriella Semeraro, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese - non devono essere subordinate alle condizioni economiche. Cgil Cisl Uil territoriali esprimono la loro solidarietà agli studenti in lotta per l’affermazione dei loro diritti, impegnandosi a chiedere confronti con gli enti locali per l'insediamento di tavoli operativi sui diversi aspetti dell’emergenza abitativa nell’Area metropolitana”.