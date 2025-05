"SGUARDI PURI", il Torino Film Festival raccontato dagli studenti

Mercoledì 7 maggio alle ore 18.30 al Cinema Massimo, nell’ambito di UniVerso, il programma degli eventi culturali dell’Università di Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, sarà presentato SGUARDI PURI – Filming a Festival, il film collettivo realizzato a conclusione dell’omonimo progetto nato all’interno della consolidata collaborazione tra il Torino Film Festival e l’Università degli Studi di Torino. L’Università opera infatti in stretta relazione con le principali istituzioni culturali del territorio tra cui il Museo Nazionale del Cinema e i suoi festival. Il Torino Film Festival è stato nel corso degli anni l’ambito ideale in cui sperimentare forme di incontro e scambio tra il mondo universitario e lo scenario cinematografico contemporaneo.

Con il nuovo progetto SGUARDI PURI – Filming a Festival, sviluppato a partire da un’idea di Giulia Carluccio e Giulio Base e lanciato con una call nel mese di giugno, si è inteso - di concerto con il festival - offrire alle e agli studenti dell’Università un’ulteriore possibilità di formazione con un’esperienza concreta che li ha visti impegnati nel corso di tre mesi, alla preparazione prima e alla realizzazione poi, di una serie di cortometraggi originali con i quali hanno potuto raccontare il loro sguardo, inedito e personale, sulla 42ª edizione del Torino Film Festival.

Il film realizzato con la supervisione del regista Giulio Base, è il frutto di un percorso di formazione durante il quale le e gli studenti selezionati, sotto la guida dei docenti Mariapaola Pierini e Giaime Alonge, hanno potuto lavorare allo sviluppo dell’idea creativa e preparare tutte le fasi di lavorazione, dalle riprese alla postproduzione, che hanno poi autonomamente realizzato durante e dopo il festival. Il risultato è un’opera corale che restituisce uno sguardo eclettico e autentico sul festival, attraverso linguaggi, approcci e sensibilità differenti.

“Il film collettivo SGUARDI PURI – Filming a Festival - dichiara Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino - è frutto di un percorso formativo e creativo che ben rappresenta lo spirito di collaborazione e innovazione che caratterizza il nostro Ateneo. Questo progetto nasce all’interno della solida e duratura sinergia tra l’Università e il Torino Film Festival, un legame che, nel corso degli anni, si è consolidato comprendendo una varietà di proposte culturali e diventando un vero e proprio laboratorio dove studenti e studentesse possono confrontarsi con il mondo del cinema contemporaneo, sviluppando competenze e visioni originali in un’occasione concreta di crescita”.

“Il Torino Film Festival è da sempre uno spazio aperto al nuovo - dichiara Giulio Base, direttore del Torino FIlm Festival - e quest’anno abbiamo voluto affidare un’occasione agli studenti universitari torinesi. La freschezza del loro sguardo, libero da schemi consolidati rappresenta una sorgente preziosa da cui tutti possiamo apprendere: imparare dai giovani non è soltanto un’opportunità ma una necessità, la purezza con cui osservano il mondo è un invito a superare i confini dell'oggi per proiettarci verso un domani aperto. Accogliere i loro mini-film significa, al contempo, avere una documentazione autentica e vitale della passata edizione del TFF”.

Il film collettivo SGUARDI PURI – Filming a Festival è composto dai seguenti cortometraggi:

● BEHIND TFF – ANOTHER SCREEN di Michele Pecorino

● 42 PASSI SUL TAPPETO ROSSO di Ilenia Carletto e Rebecca Francesca La Marmora

● RED CARPET di Milana Karaeva

● CORRI, STA INIZIANDO! di Matteo Scapin

● PROIEZIONE DI UNA GIORNATA di Marta Mastrocinque

● ANCHE NOI ABITIAMO IN UN CINEMA di Vittoria Gregnanin e Greta Wieth

● LO SPARTITO di Davide Mancin

● STANZA 042 di Chiara Fodde

● BATTITI DEL FESTIVAL di Lorenzo Bassoli e Carlotta Gianoglio

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.