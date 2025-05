Scuola e disagio giovanile, confronto aperto alla biblioteca Calvino

Martedì 13 maggio 2025, dalle 14:30 alle 17:30, la biblioteca Italo Calvino di Lungo Dora Agrigento 94 ospiterà il convegno “Come andiamo a scuola? Difficoltà ad apprendere e possibilità di stare in classe”, un incontro pubblico aperto a insegnanti, studenti e cittadini per affrontare un tema cruciale del presente scolastico: il disagio giovanile e le fatiche dell’apprendere.

Organizzato con il patrocinio della Circoscrizione 7, l’evento vuole essere un’occasione per dialogare apertamente sulle sfide educative, emotive e relazionali che sempre più spesso emergono tra i banchi. Il focus sarà sulla scuola come luogo di inclusione, ma anche come spazio dove si manifestano forme di disagio, fatica relazionale e difficoltà cognitive.

Nel corso del pomeriggio interverranno esperti del settore, educatori e operatori del territorio, con l’obiettivo di condividere strumenti e strategie che rendano la scuola più accogliente e accessibile a tutte e tutti.

Il programma completo è disponibile online.