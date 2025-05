Beinasco scommette sulla scuola: rinnovati gli spogliatoi della palestra della ex Serao

Beinasco continua a scommettere sulla scuola. Dopo gli interventi alla Calvino di Borgaretto, sono terminati i lavori per rinnovare completamente gli spogliatoi e i bagni della palestra della ex scuola media Serao, nella frazione di Fornaci.

Rilanciare il binomio scuola-sport

"Sono progetti contro il degrado del territorio e degli spazi pubblici", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. "L'intervento effettuato a Fornaci, in un luogo molto utilizzato dalle associazioni sportive del territorio, che da anni era in condizioni poco decorose, ha restituito ai nostri ragazzi spogliatoi nuovi, accessibili e funzionali". Per legare scuola e sport in un connubio vincente.