Caro affitti, finita la protesta degli studenti a Torino: smontate le tende davanti al Campus Einaudi

È finita a Torino la protesta delle tende degli studenti universitari per il caro affitti.

Niente più tende davanti al Campus

Questa mattina, complice forse anche il maltempo, davanti al campus Einaudi, in Lungo Dora Siena, non c'era più traccia degli studenti, che nei giorni scorsi avevano (al pari di quanto avvenuto in altre città italiane), montato delle tende da campeggio per denunciare la questione del caro affitti.

Saltato incontro con Sciretti

Saltato, quindi, l'annunciato incontro con il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti, che aveva chiesto di incontrare i ragazzi per un confronto.