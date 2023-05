Nuovo appalto per le biblioteche dell'Università? I lavoratori scendono in piazza a protestare [FOTO]

"Un pugno nello stomaco". Così Cgil Filcams e Flaica Cub hanno definito la recente decisione di deliberare l'avvio della procedura di gara per l'appalto di servizio Reference Biblioteche. Una decisione presa dal consiglio d'amministrazione dell'Università di Torino e che oggi i sindacati hanno deciso di contestare dandosi appuntamento in via Verdi, sia davanti alla sede Rai di Torino che nella zona di Palazzo Nuovo, pochi isolati più in giù.



Bandiere, slogan e tanto malessere, per i lavoratori coinvolti. "Fin da questo inverno bibliotecari e bibliotecarie si sono mosse per evitare di nuovo

di essere messe/i all’asta o comunque per non rischiare di nuovo il peggioramento

delle proprie condizioni di lavoro - dicono i sindacati -. Il 27 marzo uno sciopero con la partecipazione della quasi totalità delle lavoratrici e lavoratori era terminato in un’assemblea che aveva fatto precise richieste all’università".





La prima, spiegano, "sostenuta anche dai sindacati e dalle Rsu d’Ateneo, era quella di svolgere una contrattazione preventiva sulle gare d’appalto. Nulla di tutto questo è avvenuto. Il CdA ci ha messo davanti al fatto compiuto costringendoci ancora una volta a prendere in mano la nostra situazione per non doverci trovare domani più poveri e più precari di prima. La decisione del CdA è l’ennesimo schiaffo che subiamo come lavoratori e lavoratrici della Cultura".





E parlando della manifestazione di oggi, i sindacati spiegano in un volanti: "Abbiamo deciso di riprendere la parola e di coinvolgere l’opinione pubblica cittadina per esporre le nostre rivendicazioni e raccontare che cosa potrà accadere a un servizio essenziale per gli studenti e i futuri studenti che frequentano o