Un incendio ha divorato una vettura parcheggiata in via Pisacane, poco distante dal parco Colonetti. Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato al rogo, che però ha distrutto l'auto lasciandone solo lo scheletro carbonizzato. E' l'ennesimo veicolo che prende fuoco nella zona sud di Torino: l'ultimo episodio, in ordine di tempo, si era verificato la scorsa settimana in corso Agnelli.