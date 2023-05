Bambini con disabilità, regole più semplici per chi deve chiedere le prestazioni

Nella mattinata di venerdì 12 maggio 2023, presso la Sala Convegni di UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, si è svolto un incontro per la presentazione, alle Associazioni del terzo settore, del Protocollo per l’utilizzo del “Certificato specialistico pediatrico” a favore della tutela della disabilità, già sottoscritto lo scorso novembre tra Inps e Ospedale infantile Regina Margherita. Presenti il Presidente Inps Pasquale Tridico, il Direttore regionale Filippo Bonanni, il Presidente UGI Prof. Enrico Pira e il Direttore sanitario della Città della Salute di Torino Lorenzo Angelone. Grazie a questo protocollo il certificato pediatrico introduttivo, rilasciato dai medici dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, conterrà tutti gli elementi utili all’accertamento della specifica patologia e agevolerà gli accertamenti a cura dei medici delle commissioni sanitarie per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, con riduzione del disagio vissuto dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie. Punto centrale dell’incontro è stato quello di socializzare i contenuti del protocollo, coinvolgendo le associazioni che quotidianamente supportano le famiglie dei piccoli pazienti, al fine di creare una rete di sostegno diffusa e capillare che raggiunga i potenziali fruitori dell’iniziativa. Durante l’incontro, il Presidente Tridico ha sottolineato la necessità di alleviare il dolore burocratico e di aprirsi all’associazionismo e alla società civile, attivando una catena umana di risposte immediate a favore dei più fragili. Il Direttore Bonanni ha evidenziato sia l’importanza di creare valore aggiunto con il rafforzamento della rete di rapporti tra Istituzioni, Professionisti e Persone, sia di intercettare il momento in cui le famiglie si avvicinano alle associazioni “quando hanno bisogno di conoscere i supporti esistenti”.

E’ soprattutto nel momento della fragilità che occorre intervenire, semplificando i percorsi burocratici, guidando le persone e sostenendole nelle difficoltà. L’integrazione tra pubblico e privato è essenziale perché questo processo di semplificazione ed integrazione possa agevolmente raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Prof. Pira, presidente di Ugi, ha plaudito all’iniziativa, certo che la applicazione del Protocollo consentirà di superare un insieme di difficoltà burocratiche che impegnano non poco tutte le associazioni di volontariato dedite al sostegno dei bambini e delle loro famiglie nel percorso della malattia. Il Dott. Angelone si è detto orgoglioso della collaborazione con l’Inps per la realizzazione di questa iniziativa, volta ad aiutare le famiglie dei piccoli pazienti, iniziativa da subito sostenuta dalla Prof.ssa Fagioli e dai medici del Regina Margherita. Presenti all’incontro, oltre ai rappresentanti della Ospedale Infantile Regina Margherita-Città della Salute Professoressa Franca Fagioli e Dott.ssa Silvana Barbaro, i rappresentanti dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, i rappresentanti dell’Ugi, e delle Associazioni Sermig, CasaOz, Casa Giglio, Dimore San Giovanni, Associazione Oncologica Pediatrica, Fondazione Martoglio e Casa del Quartiere Barrito.