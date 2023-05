A Barriera di Milano va in scena il primo “Pride Culturale” con musica, teatro e spettacoli

Dopo quello ormai storico Lgbtqi+ e il Disability, andato in scena per la prima volta lo scorso 15 aprile, un altro Pride sta per sbarcare in città. È in programma oggi pomeriggio, infatti, il primo Pride Culturale organizzato da diverse associazioni attive sul territorio di Barriera di Milano, riunite sotto il nome di “Barriera corallina”; il gruppo si definisce come “un organismo collettivo di resistenza culturale”

La sfilata per le vie del quartiere

L'evento andrà in scena oggi pomeriggio e prevede una sfilata per le vie di Barriera con la proposta di diverse attività: il ritrovo è fissato per le 14.30 in piazza Foroni, sede dello storico mercato di “piazzetta Cerignola”, mentre l'iniziativa si concluderà al parco Peccei, area ex industriale simbolo della trasformazione del quartiere, intorno alle 16. Il programma include musica live e danze a cura dell'associazione Pietra Tonale e La Folamurga, spettacoli circensi con Fondazione UCI – Casa Circostanza e Associazione Slip e “l'accompagnamento floreale” di FiëscaVerd.

Gran finale al parco Peccei

All'arrivo, invece, ci saranno un punto informativo e di ascolto con Co.Mu.Net Officine Corsare e lo Sportello TiAscolto, un “angolo della cura” con il Centro Interculturale e Asai, uno “swap party” dove scambiare vestiti usati con Anatra Zoppa, Il Pane e le Rose, Anomalia Teatro e PolskiKot, performance teatrali con Teatro Carillon, Asola di Govi, TzimTzum APS e Onda Larsen, animazione e giochi per bambini con Ricette d'Africa, Renken Onlus e Bagni Pubblici di via Agliè, uno “speakers corner” con Associazione Culturale Neutopia, poesie con il format “A/Traverso” e radio con Radio Banda Larga, Radio Ohm e Spazio 211.

Gli obiettivi

A svelare gli obiettivi dell'iniziativa è la coordinatrice di Barriera Corallina Giulia Gozzelino: “La parata - spiega - nasce per celebrare la diversità e la bellezza della condivisione. Abbiamo scelto di riempire lo spazio pubblico con le voci, i suoni e i giochi di quartiere tra marching band, acrobazie, animazioni teatrali e slam poetry. Sfiliamo e partecipiamo con divertimento per una Barriera corallina gioiosa e accogliente”.

A sostenere il Pride è anche Arci: “Barriera di Milano - commenta Luca Bosonetto del comitato torinese - è un quartiere fragile ma anche effervescente, solidale e colorato. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita di realtà associative, spesso nuove e giovani, tra mutualismo, inclusione e cultura, con una decina di nuovi spazi aperti o rigenerati dalla fine della pandemia”.