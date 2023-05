Due anni fa l'addio a Ezio Bosso: il concerto della Filarmonica TRT per ricordarlo

Il 14 maggio 2020 si spegneva Ezio Bosso, grande compositore e direttore d’orchestra torinese.

La Filarmonica TRT lo ricorda con un concerto in programma domani, lunedì 15 maggio, alle ore 20.30 al Teatro Regio, diretto dal maestro Felix Mildenberger.

Il lungo e profondo rapporto di amicizia e collaborazione artistica tra la Filarmonica TRT e il maestro Bosso è stato ricco di momenti importanti e grandi soddisfazioni. Si ricordano in particolare le prime esecuzioni assolute della sua Sinfonia n.1, “Oceans” per violoncello solista e orchestra (Teatro Regio Torino, maggio 2010) e della Sinfonia n.2, “Under the Trees’ Voices” (Festival “I suoni delle Dolomiti”, luglio 2010).

Per anni Bosso è stato ambasciatore della musica e della città di Torino nel mondo e molti artisti della Filarmonica TRT sono stati amici, colleghi e compagni di studio del Maestro. Grazie alla sua spontanea capacità di comunicazione e passione, Ezio Bosso è riuscito a sensibilizzare e avvicinare il grande pubblico alla musica classica, incantando su palcoscenici internazionali con le sue composizioni, interpretazioni e umanità.

Il programma della serata del 15 maggio si aprirà con l’esecuzione della Sinfonia n.1, “Oceans” per violoncello solista e orchestra dello stesso Bosso che nell’occasione vedrà esibirsi in veste di solista Amedeo Cicchese, primo violoncello dell’orchestra.

Nella seconda parte del concerto un brano molto amato ed eseguito in veste di direttore dal maestro Bosso: la Sinfonia n.6 in si minore, op.74 “Patetica” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Un’opera piena di pathos e cantabilità che mette in scena tutte le doti espressive e la palette dinamica e timbrica di una grande orchestra sinfonica.

L’appuntamento del 15 maggio rientra nella stagione dei Concerti 2023 della Filarmonica TRT che si realizza grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, della EY Foundation, della Fondazione Zegna, degli Amici della Filarmonica TRT, di Banco BPM e con il prezioso sostegno di Intesa Sanpaolo – che partecipa al progetto Esperienza Orchestra – e della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

