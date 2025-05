TAG Art Night: torna la Notte delle Arti Contemporanee con le Gallerie aperte fino alle 23

Nel mese torinese dedicato alla fotografia, l’Associazione culturale non profit TAG - Torino Art Galleries si unisce all’intensa programmazione cittadina dedicata alla fotografia, in concomitanza del Festival Exposed ed alla fiera The Phair. La programmazione delle gallerie associate a TAG sarà dedicata in larga parte al mezzo fotografico indagato in tutte le sue sfaccettature e possibilità, attraverso mostre personali e collettive che presenteranno capolavori del Novecento e ricerche contemporanee.

Ciò avverrà nel Gallery Week End in cui è prevista la nuova edizione della “TAG ART NIGHT”, la Notte delle Gallerie TAG sabato 10 maggio 2025 dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Si tratta di un evento collettivo e condiviso delle gellerie associate che fornirà la possibilità ad appassionati e curiosi, a cittadini e turisti, di accedere liberamente alle mostre programmate in orari serali al fine di incrementare la capacità inclusiva e l’accoglienza delle gallerie. L’evento offrirà così un libero percorso di mostre nella città (ben evidente sul sito di TAG www.torinoartgalleries.it) realizzato come sempre grazie al sostegno della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, unico ente sostenitore sin dalla prima edizione.

Nella stessa settimana, TAG propone le “TAG - Art Coffee Breakfast”. I visitatori e gli appassionati potranno recarsi nelle gallerie aderenti venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 dalle ore 10 alle ore 12 ad essere accolti dalle “colazioni con l’arte”.

L’ingresso a tutti gli eventi di TAG è libero e gratuito.