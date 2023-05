A Ivrea, Orbassano e Pianezza oggi e domani si vota per il sindaco

Oggi, domenica 14 maggio (dalle ore 7 alle 23) e domani, lunedì 15 (dalle ore 7 alle 15) si svolge il primo turno delle elezioni amministrative 2023. In provincia di Torino sono tre le città oltre i 15 mila abitanti dove è previsto il ballottaggio - domenica 28 e lunedì 29 - nel caso nessun candidato sindaco riesca a superare il 50% delle preferenze: si tratta di Ivrea, Orbassano e Pianezza.

Tra le cittadine sotto la soglia dei 15 mila residenti in cui tutto sarà deciso in un turno unico Bibiana, Bussoleno, Chialamberto, Lauriano, Mathi, Novalesa, Perosa Canavese, Quagliuzzo, Rivarossa, Roure, Salerano Canavese, Scalenghe, Scarmagno e Trana.

A Ivrea una poltrona per cinque, con l'alleanza Pd-M5S

A Ivrea cinque candidati a sindaco, quattordici liste, 219 aspiranti consiglieri comunali per una sfida che si annuncia aperta ad ogni risultato. Matteo Chiantore, sostenuto da Partito Democratico, Viviamo Ivrea, Movimento 5 Stelle e Laboratorio civico, è il candidato a sindaco del centrosinistra scelto attraverso le primarie. Stefano Sertoli, sindaco uscente, è sostenuto dall'omonima lista civica, da LiberalIvrea e Progetto Ivrea, ma soprattutto dal Terzo Polo, con Italia Viva e Azione che hanno deciso di appoggiarlo, dopo che il centrodestra lo aveva scaricato (mentre molti degli assessori uscenti gli sono rimasti fedeli).

Il giovanissimo Andrea Cantoni, appena 22 anni, è il invece candidato a sindaco del centrodestra, una scelta fortemente voluta da Fratelli d'Italia. La sinistra si affida a Cadigia Perini di Unione Popolare , mentre il Popolo della Famiglia punta su Carlo Bravi.

Cinzia Bosso cerca il bis a Orbassano

A Orbassano tutti contro Cinzia Bosso, 56 anni, primo cittadino uscente in quota al centrodestra unito che parte con i favori del pronostico, visto che oltre può contare anche sul sostegno di diverse liste civiche: Obiettivo Orbassano, una formazione sotto il simbolo "La città per Bosso" e "Orbassano in Azione". L'obiettivo è vincere già al primo turno. Il Partito democratico e l'area di centro sinistra hanno scelto di puntare su Luca Di Salvo, 32 anni, consigliere comunale Dem uscente, che sarà sostenuto anche dalla lista civica Orbassano Consapevole e Alleanza Verdi sinistra. I Cinque Stelle, come già fatto nel 2018, candidano Andrea Suriani, 53 anni, che cinque anni fa raccolse il 17, 8% dei voti ma non arrivò al ballottaggio. Il Terzo Polo punta su Ornella Picciau, mentre Mauro Caltran è il candidato di Sinistra per Orbassano. Pianezza al voto dopo il commissariamento

L'elezione in questo caso non arriva a scadenza naturale del mandato, ma a sette mesi dal commissariamento a seguito delle dimissioni dell'ex sindaco Roberto Signoriello. E, per la prima volta, Pianezza sperimenta la (possibile) novità del doppio turno, avendo di recente superato la soglia dei 15 mila abitanti.

Sara Zambaia, Antonio Castello e Giovanni Minò sono i tre candidati sindaco. Castello, medico che siede in Consiglio comunale dal 2006 e che nell'ultima giunta ha anche ricoperto il ruolo di vice sindaco, torna a correre per la carica di primo cittadino. A sfidarlo la consigliera regionale della Lega, Sara Zambaia, sostenuta dal centrodestra unito e dalla lista civica "Insieme per Pianezza". Giovanni Minò, 48 anni, corre invece in una coalizione composta dalla civica Pianezza Protagonista, M5S, Pd, Verdi ed ecologisti. Come a Ivrea, si annuncia una sfida all'ultimo voto.