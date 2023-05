Al via la Settimana dei Musei Scolastici: visite, laboratori e incontri aperti a tutti

Dal 15 al 19 maggio, per la Settimana dei Musei Scolastici 2023, gli spazi espositivi dedicati all’istruzione apriranno le porte per far conoscere il proprio patrimonio culturale alle famiglie, agli ex studenti e a chiunque interessato organizzando visite guidate, laboratori e incontri. Per l’occasione si inaugurerà anche la nuova sezione del Museo della Scuola primaria Lessona, in corso Regio Parco 19.

Il programma della ‘Settimana’ è organizzato dagli assessorati alla Cultura (Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche) e all’Istruzione della Città di Torino in collaborazione con ICOM - Coordinamento regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta, INDIRE - Nucleo Territoriale NORD, Polo del ‘900, UNICEF - Comitato provinciale di Torino e Rete dei Musei Scolastici.

Fa parte del cartellone anche la mostra fotografica ‘Il gioco e la lavagna’ di Carla e Giorgio Milone, patrocinata da UNICEF e ospitata alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (inaugurazione 11 maggio, ore 11.30 e aperta fino al 30 giugno).

Il 18 maggio - Giornata Internazionale dei Musei (IDM) ICOM 2023 dedicata al tema ‘Musei, Sostenibilità e benessere’ - al Polo del ‘900 si terrà il convegno aperto al pubblico ‘Musei scolastici e Musei del territorio per un progetto partecipato di educazione al patrimonio culturale’. La partecipazione è libera su prenotazione fino a esaurimento posti. L’adesione della Città di Torino all’IDM (International Museum Day) ICOM 2023 sarà un momento di rilancio delle attività e delle riflessioni intorno al potenziale dei musei scolastici come strumento di educazione al patrimonio culturale.

Per info: www.comune.torino.it/museiscuola/news/la-settimana-dei-musei-scolastici-torinesi-2023.shtml