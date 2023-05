Denis Shapovalov, vincitore del Premio Čajkovskij, in concerto alle Ogr

Direttore e solista, uno dei talenti contemporanei più straordinari, il violoncellista vincitore del celebre Premio Čajkovskij Denis Shapovalov guiderà l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT nella sua formazione per soli archi.

Il concerto di giovedì 18 maggio, alle ore 21, alle OGR Torino si apre con il Tema con variazioni per archi in Sol minore Op. 97 di Glazunov, arrangiamento dell’autore stesso (1917) delle variazioni per quintetto d’archi realizzate già nel 1895.

Allievo di Rimskij-Korsakov, il più moderno componente del Gruppo dei Cinque, insegnante di musica, direttore d’orchestra del tardo periodo romantico russo, noto non solo per la sua vasta produzione e abilità, altresì per le sue scelte etiche. Fu infatti direttore del Conservatorio di San Pietroburgo tra il 1905 e il 1928 e dopo la prima rivoluzione, si dimise dall’incarico per protestare contro l’inserimento nella “lista nera per motivi politici” proprio del suo insegnante, Rimski-Korsakov.

Variazioni, variazioni, variazioni! Il concerto prosegue con altre due pagine di musica russa di grande intensità e dumka raffinatissima (termine musicale introdotto dalla lingua ucraina, che significa letteralmente “pensiero”), per dirla come Tol’stoj: le Variazioni su un tema rococò, Op. 33 di Čajkovskij e le Variazioni su un tema di Cajkovskij, Op. 35 di Arensky.

Composte pensando ad un eccellente violoncellista quale Wilhelm Fitzenhagen, “Konzertmeister” tedesco della Società musicale imperiale russa e stimato professore nel Conservatorio di Mosca le Variazioni su un tema rococò impongono un notevole impegno virtuosistico. Si tratta di una composizione ispirata alla poetica del Settecento e in primo luogo all’esempio mozartiano, della cui musica l’autore fu un fedele e appassionato ammiratore.

Le Variazioni su un tema di Cajkovskij, op. 35 di Anton Stepanovič Arensky sono un’opera per orchestra d’archi, composta nel 1894, l’anno successivo alla morte di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in omaggio al compositore.

Amato da Lev Tolstoj, soprattutto per la sua Suite n. 2, Silhouettes, Arensky a soli trent’anni pubblicò il suo concerto per violino Op. 54, un capolavoro oggi inspiegabilmente ignorato. Delicato ed elegante, Massimo Mila definì il suo stile come “pittoresco manierismo salottiero”. Le sue Variazioni si basano sul tema della quinta delle 16 canzoni per bambini, op. 54 di Čajkovskij.

Altri brani per violoncello e orchestra come l’Andante cantabile, di Čajkovskij, trascrizione per violoncello e orchestra d’archi, effettuata dallo stesso compositore del movimento centrale del suo Primo Quartetto op. 11, di grande fascino per la melodia, o Due Romanze di Rachmaninov o la Canzone Napoletana, Op. 39, n. 18 ancora di Čajkovskij, nella versione per archi, andranno a completare il ricco programma proposto dall’Accademia Perosi per i Concerti alle OGR Torino.

Denis Shapovalov

“Un talento straordinario!” – queste le parole con cui il grande Mstislav Rostropovič ha definito il violoncellista Denis Shapovalov. Su verdetto unanime della giuria si aggiudica l’undicesima edizione del Concorso Internazionale Čajkovskij. A conclusione del suo percorso di ricerca, ha insegnato violoncello presso il Conservatorio Statale di Mosca divenendo il più giovane docente del miglior istituto superiore di musica dell’intera Federazione Russa.

Con il trionfo al concorso Čajkovskij si aprono per Shapovalov le porte delle più prestigiose sale da concerto del mondo – il Conservatorio di Mosca, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Royal Festival Hall e il Barbican Center di Londra, la Munchner Philharmonic, il Concertgebouw di Amsterdam, il Vaduzerzaal in Liechtenstein, la Suntory Hall di Tokyo, la Avery Fisher Hall di New York. Denis si è esibito con grande successo a festival internazionali in Lituania, Germania, Italia, Francia, Finlandia, Brasile, Giappone e Cina, da solista, in formazioni di musica da camera e sotto la bacchetta di illustri direttori. Nel 2007 Denis Shapovalov è divenuto il primo musicista della storia a tenere un concerto al Polo Nord.