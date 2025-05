AmMira Festival, fino al 27 giugno cultura e comunità in due luoghi di Torino che sono tornati a splendere con Fondazione Aief

Con il momento inaugurale al Castello di Lucento, si è aperta ufficialmente la terza edizione di AmMira Festival, il festival della cultura e dell’educazione civica promosso nelle periferie torinesi da Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, con il sostegno di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Un festival diffuso che prende vita al Punto 13 di Via Farinelli 36/9 a Mirafiori Sud e al Castello di Lucento in Via Pianezza 123, dove la Fondazione AIEF è impegnata con significativi progetti di rigenerazione e attivazione di comunità.



Dopo il successo delle prime edizioni, AmMira Festival 2025 propone oltre 40 eventi gratuiti, con presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, laboratori per adulti e bambini, incontri pubblici con scuole, istituzioni e realtà del terzo settore. Un calendario ricchissimo costruito con la collaborazione di oltre 30 associazioni del territorio. "AmMira Festival, che nasce per promuovere momenti dedicati alla cultura e all’educazione civica come strumento di inclusione e partecipazione, è parte del percorso di riqualificazione e rigenerazione di spazi delle nostre periferie a cui Fondazione AIEF lavora quotidianamente - dice Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF -. Significativo è il coinvolgimento di tante associazioni del territorio. Un grazie particolare a chi sostiene la Fondazione rendendo possibile questo progetto”.



Tra i numerosi appuntamenti: i concerti di Blascokom, Eterea e Maccaja Swing, le presentazioni libro con Fabio Geda, Marina Rota e Giorgio Vitari, spettacoli teatrali firmati Accademia Mario Brusa, Linguadoc e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, la Festa dei Vicini che animerà Mirafiori Sud con rap, street art e apericena condivisa a partire dalle ore 16 domenica 25 maggio. Spazio anche agli Incontri, un ciclo di dialoghi aperti tra cittadini, esperti e istituzioni sui temi più urgenti per la comunità: la fragilità adolescenziale, la rete dei servizi territoriali, le nuove dipendenze, ma anche l’evoluzione urbana di Mirafiori e Lucento e il valore del terzo settore. A Lucento due giornate speciali in occasione di Open House Torino, il 7 e l’8 giugno, apriranno il Castello alla cittadinanza, tra visite guidate, stand delle associazioni, performance e incontri.

Il programma completo è disponibile sul sito della Fondazione.



AmMira Festival 2025 è sostenuto da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che conferma il valore del progetto come buona pratica di rigenerazione sociale e sperimentazione di comunità. AmMira Mirafiori Estate a sud si inserisce nell'ambito del programma culturale "TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!", un progetto della Città di Torino in collaborazione con Fondazione per la Cultura. Si ringraziano, inoltre, gli sponsor che hanno scelto di sostenere il Festival: Borello Supermercati, Fondazione ITS Energia Piemonte, Carrozzeria New Bowling, La Birroteca Due e Mangianuvole Caffetteria Sociale.