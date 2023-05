In questo articolo troviamo dei finanziamenti dipendenti pubblici tenendo presente che un prestito per una persona che lavora in questo ambito in teoria può essere più semplice rispetto a un privato, però non sempre è così, e quindi non bisogna farsi ingannare dalle apparenze.

Con questo vogliamo dire che visto che si tratta di una speciale categoria e che ci sono alcuni aspetti da considerare prima di decidere se chiedere un prestito o un finanziamento oppure no perché per esempio, tra i fattori che influenzeranno la concessione di questo credito per un dipendente pubblico, spicca la garanzia della busta paga perché comunque lo stipendio di un lavoratore statale è ovvio che sarà diverso in base al tipo di durata e di contratto sottoscritto.

Per esempio una persona che ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato senza garanzie può avere un prestito online teoricamente senza busta paga perché comunque un dipendente pubblico in teoria beneficia di condizioni di finanziamento abbastanza agevoli grazie per esempio alla cessione del quinto dello stipendio.

Chiaramente però una persona che ha un contratto a tempo indeterminato,o un rapporto di lavoro con la stessa modalità, o ancora ha raggiunto l'età pensionabile avrà più vantaggi perché è uno dei profili preferiti da chi deve concedere un prestito.

Un dipendente pubblico può accedere a quelli che si chiamano prestiti di giorno di paga che sono a breve termine, e che si possono utilizzare per vari motivi anche se di solito vengono richiesti per pagare debiti o bollette con il vantaggio di non avere la richiesta di garanzia di un controllo del credito

Questo significa che si può ottenere denaro proprio nel momento in cui lo si richiede e cioè anche se non si ha nessuna storia di reddito o se si ha un reddito scarso.

In pratica quindi, così come per il lavoratore del settore privato anche in questo caso chi erogherà il prestito dovrà valutare la capacità di rimborsare la rata da parte del richiedente esaminando il reddito, oltre a capire la storia creditizia e lo Stato professionale.

Cos'altro c'è da sapere su questo tipo di finanziamento

Molto importante da ricordare è che un dipendente pubblico di solito per ottenere un prezzo che utilizzerà una tipologia che si chiama cessione del quinto dello stipendio chiedendo in alcuni casi anche aiuto al datore di lavoro, nel caso in cui ha un fondo interno che può aiutare dipendenti e ottenere prestiti.

In questo caso si tratta di un programma chiamato circolo o club dei prestiti che funzionerà nel seguente modo e cioè che lo stipendio sarà direttamente versato sul conto alla fine ogni mese, in modo da non perdere nessun pagamento.

Succederà che fino a quando i dipendenti saranno puntuali nei pagamenti compresi gli interessi manterranno l'accesso al loro stipendio per intero, non ci saranno penali imposte dai quelle prove, oppure viceversa avendo il vantaggio di poter ottenere un finanziamento come dipendente pubblico senza fornire garanzie perché comunque una banca in questo caso è molto più flessibile rispetto a quando si parla del settore privato.