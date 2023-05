Ci sono molte persone che potrebbero volere delle informazioni per quanto riguarda un intervento di tinteggiatura interna da parte di un imbianchino, semplicemente perché vogliono cambiare il volto di casa loro e sanno benissimo che con un lavoro del genere i risultati si vedranno e quando anzi entreremo in casa alla fine dell'intervento, e alla fine del lavoro ci sembrerà di stare in un'altra casa.

Molte persone tra l'altro si sorprendono di tutto ciò non rendendosi conto che per migliorare casa loro non c'è bisogno per forza di fare interventi di ristrutturazione strutturali che vanno fatte solo quando servono, visto che comunque gli stessi richiedono un investimento economico spesso abbastanza pesante che non tutte le famiglie si possono permettere e soprattutto quegli interventi comportano un caos in casa che durerà moltissimo tempo, e che porterà problemi soprattutto quando parliamo di una famiglia che ha le sue abitudini.

Certo è che quando bisognerà tinteggiare le pareti di casa nostra ci sarà un po' di caos all'interno perché per esempio bisognerà proteggere i mobili e qualsiasi altra cosa e magari in quei giorni in cui l'imbianchino lavora dovremmo dagli spazio e magari andare a vedere un altro posto, però il tempo che ci si è impiega molto meno.

Oltre al fatto che comunque un lavoro di verniciatura del genere potrebbe essere eseguito nell'ambito di un intervento di ristrutturazione e a parte proteggere i mobili come dicevamo bisogna rimuovere anche alcune apparecchiature e quindi parliamo di termosifoni o plafoniere prese elettriche così per facilitare il lavoro dell'Imbianchino e ottenere un risultato che poi ci soddisfa da tutti i punti di vista.

Poi certo ci sono persone che si sentono più tranquille quando devono affrontare questo lavoro perché magari conoscono già l'imbianchino perché ha già lavorato per loro magari sempre all'interno della stessa casa e quindi conosce l'ambiente e la comunicazione è buona e fluida e ci si metterà d'accordo per qualsiasi questione sia per quanto riguarda l'inizio e la fine dei lavori e sia per quanto riguarda la questione del preventivo, e quindi del prezzo finale dell'intervento.

Prima di eseguire un intervento di tinteggiatura interna bisogna fare un sopralluogo molto accurato

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte prima di eseguire un intervento di tinteggiatura interna bisogna comunque fare un sopralluogo molto accurato in modo che l'imbianchino e soprattutto se non conosce casa si renda conto della situazione per esempio di quanto sono grandi le pareti che deve tinteggiare.

Ma deve anche controllare lo stato delle mura perché in certi casi possono esserci delle situazioni di muffa e umidità che richiedono dei trattamenti particolari e richiedono anche un'attenzione particolare per fare un esempio di un qualcosa di abbastanza diffuso in questo ambito.

E poi come dicevamo anche nella prima parte questo tipo di sopralluogo servirà anche all'imbianchino in questione per fare un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa preventivo che dipende dalle vernici che vengono usate o se vogliamo fare delle decorazioni particolari, e insomma il lavoro di tinteggiatura è abbastanza personalizzabile.