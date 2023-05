Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea, una decima edizione da record, arrivederci al 2024

Il maltempo di domenica non ha fermato l'afflusso di gente a ' Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea ', evento di punta dedicato all'enogastronomia 'eccellenza a Taggia, in provincia di Imperia, nella Liguria di ponente. La 10ᵃ edizione è stata premiata anche quest'anno da tante persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora nel centro storico di uno dei "Borghi più belli d'Italia" e riconosciuto per essere uno dei luoghi più suggestivi di tutta la regione.

La due giorni all'insegna delle produzioni locali legate ai comuni ha visto la presenza di chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi. La formula ormai consolidata ruota intorno alla lunga via del commercio tra palazzi e portici d'epoca dove si possono incontrare tanti produttori con alcune delle più rinomate eccellenze del territorio. Olio extravergine d'oliva, le olive taggiasche e il Moscatello di Taggia, il famoso vino del Papa, sono i grandi protagonisti della manifestazione. La loro diffusione nelle cucine dei ristoranti di tutto il mondo contribuisce a rendere famosa Taggia.