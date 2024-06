Cerca di rapinare un giovane vicino alla discoteca Life: egiziano di 22 anni finisce in manette

Lotta alle baby gang nei quartieri di San Salvario e Po Vanchiglia: è l'obiettivo dei controlli messi in atto dai carabinieri nelle scorse ore. Il bilancio parla di un uomo di 22 anni, egiziano, denunciato per “tentata rapina”: vicino alla bilbioteca “Life” ha avvicinato un giovane e, dopo averlo strattonato e percosso, ha tentato di prendergli la catenina in oro, soltanto grazie alla pronta reazione della vittima e di alcuni suoi amici, ha sventato i suoi piani.

Denuncia per un uomo di 38 anni, italiano: l'accusa è di “possesso ingiustificato di grimaldelli” e “violazione del foglio di via obbligatorio da Torino”. Il soggetto è stato fermato dopo essere stato visto aggirarsi in maniera sospetta vicino ad alcuni negozi di via Po, angolo Via San Massimo.