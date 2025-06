Niente più fortuna per Torino? Dopo 10 anni il farò di San Giovanni cade dal lato sbagliato [VIDEO]

Dopo anni di prosperità (almeno apparente), si prospetta un anno difficile: il farò è caduto dal lato "sbagliato", ovvero dal lato opposto rispetto a Porta Nuova. Anche se non proprio verso Palazzo Reale: dopo 10 minuti di combustione, il toro simbolo della città è caduto in direzione via Palazzo di Città, lasciando qualche dubbio. Dodici mesi nefasti o solo una via di mezzo?

Il via poco dopo le ore 22

Dalle 22:03, quasi in perfetto orario, il sindaco Stefano Lo Russo ha avviato le pratiche di accensione della pira con le maschere di Gianduja e Giacometta. Dopo circa 5 minuti il fuoco ha iniziato a divampare, con una grossa fiamma che si è alzata dal lato di via Roma. Ma questo non è bastato per spingere il toro verso Porta Nuova e portare fortuna alla città. Il fuoco si è espanso rapidamente anche dal lato opposto, ha bruciato il sostegno di legno e la pira è caduta verso le 22:15.

Non capitava dal 2014

Era dal 2014 che il farò cadeva dal lato di Porta Nuova: dieci anni di buoni auspici preceduti da 3 edizioni in cui la pira era caduta verso Palazzo Madama, verso via Garibaldi o su sé stessa.

Sul palco, prima dell'accensione della legna, una serie di cover di brani rock ha scaldato la serata in attesa dell'accensione. Tra il pubblico, un gruppetto di persone ha approfittato della celebrazione per sventolare bandiere della pace, della Palestina e della CGIL. Anche il sindaco Lo Russo, in apertura, ha approfittato della celebrazione per parlare a favore della pace: "San Giovanni è una festa a cui questa città è davvero legata, sono contento di essere qui con Gianduja e Giacometta, le maschere storiche che rappresentano la tradizione e i valori della nostra città. Lasciatemi rivolgere un pensiero a tutte le persone che non possono festeggiare, perché sono in situazioni molto complesse: pensiamo alle guerre che abbiamo e per questo rivolgiamo loro un pensiero. I valori di Torino sono quelli dell'accoglienza, dell'inclusione e della pace".

Prima del tradizionale farò, le “Turinstars Majorettes” e il corteo in abiti storici, con Gianduja e Giacometta, hanno sfilato per le strade del centro.

Il ricco programma di San Giovanni

Domani, 24 giugno, un ricco calendario di eventi anticiperà il concerto e lo spettacolo pirotecnico di piazza Vittorio: tornei di beach volley e regate di canottaggio sul Po; la rassegna di concerti campanari dal titolo “Campane in festa per San Giovanni”; la Messa solenne, al Duomo alle 10:30, con la distribuzione dei pani della Carità; alle 12.15 in Sala Rossa ci sarà la cerimonia di conferimento dei titoli di “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”; dalle 16 alle 18, nella sede dell’A.N.M.I. di viale Marinai d’Italia 1, sarà possibile visitare il Sommergibile Provana.

E poi ancora una sfilata di auto storiche attraverserà la città, con partenza da piazza d’Armi alle 16:30, per arrivare in piazza Castello. Sul palco, per la prima edizione del concerto “Torino is Fantastic”, alle 21 in piazza Vittoriosi esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai, i finalisti di “Amici” e la guest star internazionale Shaggy.