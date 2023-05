Corso Principe Oddone, sabato un corteo contro lo spaccio: “Basta, vogliamo sicurezza”

Non regnano solo la paura e il degrado per le vie di Torino, ma anche tanta voglia di cambiare.

Per dire no a spaccio e degrado

Sabato 20 maggio, dalle ore 10, in via Ravenna angolo corso Principe Oddone, si terrà un corteo per contrastare il fenomeno dello spaccio e del degrado: i cittadini, esasperati dalla situazione, reclamano più sicurezza da parte delle istituzioni.

Nella giornata verrà posizionato un banchetto per trovare soluzioni alla triste realtà percepita dai residenti. Il volantino dell’iniziativa del comitato Oddone-Savigliano non ammette repliche: “Basta spaccio, una giornata per ripensare questo quartiere. Per trovare insieme idee nuove”.

"Trovare insieme nuove idee"

L’obiettivo - come spiegato dalla presidente del comitato - è di creare un confronto e un dibattito tra i cittadini, ma anche segnalare la mancata percezione dello Stato nell’area. Pusher e tossicodipendenti a caccia di soldi incutono paura e rabbia, ma anche voglia di lottare per ridar vita al quartiere.