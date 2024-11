Annunciati nuovi instore a dicembre per Marco Masini, che incontrerà i suoi fan in occasione del suo nuovo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), uscito in vinile e in cd, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

Gli appuntamenti con i firmacopie saranno a Torino il 15 dicembre 2024 alle ore 18 presso il centro commerciale Area12.

Per informazioni sulle modalità di accesso è necessario verificare sui canali diretti delle location dove si terranno gli instore.