Controlli della Polizia a Mirafiori: un arresto, una denuncia e 350 grammi di cocaina sequestrati

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato sul territorio torinese. Personale del Commissariato Mirafiori, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e dalla Squadra Cinofili dell’UPGSP, ha concentrato in orario serale la propria attività nella zona compresa fra via Artom, corso Caio Plinio e corso Maroncelli.

Nei pressi dei giardini Maiocco, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine notavano una vettura con tre persone a bordo effettuare dei giri sospetti; pertanto, fermavano l’auto in questione per un controllo. Dalla stessa scendeva, fuggendo, un cittadino straniero che, prima di essere raggiunto dagli operatori, tentava di disfarsi di 3 grandi involucri, lanciandoli nel cortile di un edificio. Prontamente recuperati, gli involucri rivelavano contenere 377 dosi di crack, per un peso di quasi 350 grammi di cocaina. Pertanto, il giovane, un cittadino senegalese di 19 anni, trovato peraltro in possesso di un marsupio contenente 1305 € in contanti, verosimilmente riconducibili all’illecita attività, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’altro passeggero del veicolo, un suo connazionale che, pur dichiarandosi di minore età, di fatto è risultato maggiorenne, è stato denunciato per detenzione in concorso e false generalità. I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari. Entrambi sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Il conducente del veicolo, che avrebbe svolto le mansioni di tassista abusivo, è stato sanzionato in merito, con fermo amministrativo del veicolo, ritiro della patente di guida e della carta di circolazione.

Complessivamente l’attività di ieri pomeriggio ha consentito :

ü l’arresto di una persona;

ü la denuncia di una persona in stato di libertà

ü l’identificazione di 66 persone

ü il controllo di 39 veicoli

ü 3 sanzioni al Codice della Strada