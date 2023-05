Via Giovanni Boccardo cambia senso di marcia, auto a senso unico verso via Roccavione

A sollevare il tema delle modifiche alla viabilità nella zona del mercato di Borgo Vittoria il consigliere del Pd Simone Tosto , che ha spiegato: " I recenti lavori di pedonalizzazione di Vibò, nel tratto compreso fra via Chiesa della Salute e piazza della Vittoria, hanno restituito ai cittadini importanti spazi in una porzione di territorio che annovera al suo interno, fra le altre cose, il mercato di piazza della Vittoria e piazza Chiesa della Salute e il Santuario di Nostra Signora della Salute ".

Nei prossimi giorni via Giovanni Boccardo cambierà senso di marcia . Fino ad oggi la strada è a senso unico in direzione via Chiesa della Salute. " Domani - hanno spiegato gli uffici della mobilità - Gtt provvederà a tracciare la segnaletica con il nuovo senso di marcia, così come richiesto dalla Circoscrizione 5 ".

Via del Ridotto resta così

La chiusura al traffico di via Vibò ha però comportato dei disagi per gli automobilisti che transitano su via Chiesa della Salute, che ora sono costretti ad un lungo giro per raggiungere il mercato di Borgo Vittoria. Una parziale risposta al problema arriverà con il cambio di senso di marcia su via Boccardo, con le macchine direzionate verso via Conte di Roccavione.

Una soluzione che Tosto chiede venga applicata anche su via del Ridotto. "L'inversione del senso di marcia - hanno replicato dagli uffici - non c’è stata richiesta: temiamo poi che creerebbe criticità al traffico su via Stradella e via Chiesa della Salute".