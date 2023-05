La ministra Roccella contestata al Salone del Libro: “Giù le mani dai corpi e dalla terra” [FOTO e VIDEO]

Attivisti e attiviste di Extinction Rebellion e Non Una di Meno hanno manifestato al Salone del Libro contro la ministra Eugenia Roccella. Diverse ragazze sedute tra il pubblico del padiglione della Regione Piemonte, al suo arrivo si sono alzate in piedi, intonando cori e reggendo dei fogli con scritto "Giù le mani dai corpi e dalla terra”, "Aprite gli occhi" e "Né le terre né i nostri corpi sono territori di conquista".

Presidio anche all'esterno del Salone

Nel frattempo, fuori dal Salone, Ecologia Politica e il Comitato EsseNon hanno aperto striscioni e volantinato per denunciare il rapporto con i principali partner di questa edizione del Salone del Libro.

L'intervento del direttore Lagioia

“Il Salone è un luogo democratico e della democrazia fa parte anche della contestazione però secondo me avete l’opportunità di dialogare con la ministra dopo averla contestata perché non qualcuno di voi, un delegato, non sale sul palco e si confronta?. Perché non trasformare questa occasione in un dialogo anche acceso? La vostra è una contestazione legittima, pacifica però a un certo punto ci deve stare il dialogo“. Così il direttore del Salone, Nicola Lagioia, chiamato ad intervenire per placare la contestazione, ha tentato di convincere i manifestanti a confrontarsi con il ministro della Famiglia Roccella. Un invito caduto nel vuoto.

Le parole della ministra

La ministra Roccella (che è stata molto dura nei confronti di Lagioia per quanto accaduto) in precedenza, parlando con i giornalisti, aveva ribadito la posizione del governo sulla questione sollevata dal Primo Ministro Canadese in occasione della visita di Giorgia Meloni: “Noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, non c’è stata un’azione legislativa come parlamento. C’è stata una sentenza della Corte di Cassazione che disegna un percorso preciso per chi torna dopo aver commesso reato di utero in affitto all’estero, questo percorso consente l’adozione in casi particolari cioè quello che veniva chiesto dalle associazioni lgbt qualche anno fa”.

Roccella ha poi aggiunto che “il Canada è un Paese in cui c’è la pratica della maternità surrogata, ritenuta solidale, ma non lo è. Le donne tramite rimborsi vengono remunerate, ma di meno, non come tutto l’apparato che c’è intorno”.

Unioni civili e utero in affitto

Una settimana fa a Torino si chiedeva di intervenire sulla questione delle unioni civili. “Il governo non pensa di intervenire, c’è il parlamento che sta discutendo sulla perseguibilità del reato di utero in affitto anche quando è commesso all’estero, non si tratta di arrestare le persone che rientrano, ma di rendere efficaci le sanzioni", ha detto la ministra Roccella. "Al rientro si sa che non si sarà perseguiti e che il padre biologico può immediatamente riconoscere il figlio che da quel momento ha tutti i diritti. Poi se si vuole registrare anche il secondo partner, lo si fa con l’adozione”.

Prosegue la contestazione

Quando si sono superate le ore 15, non accenna a placarsi la contestazione all'indirizzo della ministra Roccella e dell'assessore regionale Maurizio Marrone, col risultato che stanno ritardando gli incontri e le conferenze successive che erano in programma.

AGGIORNAMENTO: Tra le scene di giubilo dei contestatori, verso le 15.15 la ministra Roccella si è diretta verso l'uscita, mentre quanto successo ha subito scatenato i commenti e le indignazioni degli esponenti del centrodestra. “Il direttore Lagioia è andato via balbettando senza permettere a un ministro di parlare e questo è vergognoso ed è ammazzare il pluralismo di cui il Salone è regno”. Così la parlamentare di FdI, Augusta Montaruli ha commentato l'accaduto.

I commenti della politica

“Abbiamo avuto la prova della natura di questi contestatori, una natura violenta e prevaricatrice che impedisce l’espressione del libero pensiero, impedisce la presentazione di un libro, e non accetta neanche il dialogo perché lo spazio sul palco è stato offerto”, ha dichiarato invece l’assessore Marrone: "E' stato letto un comunicato in perfetto stile vetero comunista e il dialogo con c’è stato. Oggi è una pagina molto buia della storia del Salone e credo che la direzione ne dovrà rispondere”.

Poi l'assessore regionale ha aggiunto: "Incredibile vedere colleghi con ruoli istituzionali sovvertire la verità di quanto accaduto oggi al Salone del libro, ma non sorprende che il PD si appiattisca sulle posizioni degli antagonisti che oggi hanno impedito la presentazione del libro del Ministro Roccella, inseguendo ormai il movimentismo più estremo di chi imbratta monumenti e lede con violenza il diritto di parola degli altri, perché è coerente con la deriva ideologica della nuova linea Schlein: mi rallegro perché questo nuovo corso della sinistra allontanerà il centro moderato e cattolico, che già sta trovando anche in Piemonte convergenza politica con noi sulle battaglie per la vita e la famiglia".

"Il Salone del Libro deve essere il luogo del dialogo e del confronto civile sulle idee, non delle urla e della contestazione. È un luogo libero e plurale in cui tutti hanno diritto di parola. Per chi non condivide questo principio alla base della democrazia e il rispetto delle idee altrui, il Salone del Libro non è il posto giusto e non potrà mai esserlo. Quello che è successo è molto grave e non deve più accadere. L’organizzazione deve garantire che chiunque al Salone possa parlare ed esprimere democraticamente le proprie idee. Perché il Salone del libro è di tutti e ciò che è accaduto è inaccettabile”, è stato invece il commento del presidente della Regione Alberto Cirio.

L’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio è andata sulla stessa falsariga del governatore: "Il Salone del libro è il luogo della libertà e oggi purtroppo è stato fatto un passo indietro. L'attacco al ministro Roccella è un fatto gravissimo. E rappresenta una delle pagine più buie della storia della rassegna che oggi si è trasformato in un luogo di prevaricazione, tenuto in ostaggio per qualche minuto da un manipolo di prepotenti che hanno messo il bavaglio a un cittadino al quale è stato impedito di esprimere la propria opinione e di presentare il proprio libro".

E se molto dure sono state anche le parole di Stefano Allasia ("queste sono azioni ingiustificabili"), presidente del Consiglio regionale, di tono del tutto diverso è stato invece il commento di Daniele Valle del Partito Democratico: "Lo spettacolo andato di scena oggi all'arena Piemonte la dice lunga su come la destra, anche piemontese, si rapporta con la contestazione, questa seccatura democratica che ancora le tocca sopportare. Urla, spintoni e insulti, tanto per chi contesta, quanto per chi si propone di mediare e costruire il dialogo. È grave in generale, lo è di più se pensiamo all'urgenza delle questioni femminili e ambientali".

"Ma la gravità diventa assoluta se tra gli urlatori dobbiamo annoverare parlamentari della repubblica (peraltro custodi del pluralismo informativo in commissione di vigilanza Rai) come Montaruli e tra i mediatori il direttore Lagioia, sul quale solo fino all'altro giorno abbiamo dovuto sorbirci gli ipocriti complimenti di Cirio e soci - ha concluso Valle - Le esultanze di Montaruli di oggi la dicono tutta sui reali pensieri della destra: "faremo i rulli di tamburi quando se ne andrà".

“Ho notato dai video girati al Salone durante la contestazione alla ministra Roccella che la deputata Montaruli è riuscita a urlare più forte dei contestatori e dritta nelle orecchie del direttore La Gioia. Come se il direttore del Salone dovesse guidare le cariche contro i manifestanti. Totale solidarietà al direttore da parte nostra, quanto alla ministra Roccella dovrebbe sapere per storia ed esperienza che la contestazione è ‘purtroppo’ … un diritto”, ha dichiarato invece il vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi. "La protesta non violenta è sempre legittima. Giustamente Nicola Lagioia è intervenuto per garantire alla ministra Roccella il suo diritto di parola, ma vedere una parlamentare come Augusta Montaruli inveire violentemente contro il direttore del Salone del Libro di Torino è grave e inaccettabile. Chieda scusa", ha scritto su Twitter Chiara Appendino, ex sindaca e attuale deputata del Movimento 5 Stelle. "Solidarietà al direttore Lagioia per gli attacchi subiti da FdI e ai manifestanti intervenuti oggi al Salone del libro. La protesta pacifica è sempre legittima, soprattutto se volta a difendere i diritti. In Piemonte abbiamo assistito a numerosi attacchi nei confronti dell’autodeterminazione delle donne. Esattamente cosa si aspettava chi, come la ministra Roccella, afferma che “l’aborto purtroppo è un diritto”?", ha dichiarato Sarah Disabato, capogruppo regionale del M5S.

Attorno alle 15.30 è arrivato persino il prefetto di Torino Raffaele Ruberto per cercare di placare gli animi dei contestatori e riportare la situazione alla calma.

Venti attivisti denunciati dalla Digos

Alla fine di tutto, 29 attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata, per aver bloccato la presentazione del libro della ministra Roccella al Salone.

A quanto si apprende da fonti investigative oltre ai 20 militanti denunciati, altre persone si erano unite in modo estemporaneo alla contestazione.