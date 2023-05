Roberto Saviano, Carlo Verdone, Federica Pellegrini, Zerocalcare: tutti gli ospiti del terzo giorno del Salone

La pioggia non ha fermato l'entusiasmo dei visitatori che in migliaia ieri hanno varcato la soglia del Lingotto Fiere per visitare gli stand degli editori e assistere agli incontri di autori, cantanti, scrittori, politici e attivisti presenti al Salone del Libro 2023.

Dalla standing ovation per Michela Murgia alle code per Alessandro Barbero, anche il secondo giorno è stato animato e partecipato.

Si apre quindi la terza giornata, una di quelle solitamente più frequentata insieme alla domenica (tempo permettendo). L'elenco degli ospiti anche oggi è ricco e di qualità.

Ecco gli imperdibili della giornata di oggi.

20 maggio, Ore 10:45-11:45

Dacia Maraini

Presentazione del volume Dacia Maraini. Per un nuovo lessico del teatro e della letteratura (Viella)

Sala Azzurra, PAD 3

Con Laura Fortini e Lorenzo Pavolini

20 maggio, Ore 11:00-12:00

Oscar Farinetti e Mauro Corona

Autori di È nata prima la gallina… forse (Slow Food Editore) e Le cinque porte (Mondadori)

Sala Oro, PAD OVAL

Con Bianca Berlinguer, Mauro Corona e Oscar Farinetti

20 maggio, Ore 11:00-12:00

Mario Tozzi

Autore di Perché il clima sta cambiando?

Bosco degli scrittori, PAD OVAL

20 maggio, Ore 11:30-12:30

Matteo B. Bianchi

Autore di La vita di chi resta (Mondadori)

Sala Magenta, AREA ESTERNA PAD 3

Con Luciana Littizzetto

20 maggio, Ore 11:45-12:45

Colonialismo italiano, il grande rimosso

Racconti e silenzi sulla nostra “impresa coloniale”

Sala Viola, GALLERIA VISITATORI

Con Giuliano Battiston, Carlo Lucarelli, Igiaba Scego e Driant Zeneli

20 maggio, Ore 11:45-12:45

Agnese Pini

Autrice di Un autunno d’agosto (Chiarelettere)

Sala Ambra, PAD 1

Con Enrico Mentana

Posti disponibili senza prenotazione: 130

20 maggio, Ore 12:00-13:00

Peter Cameron

Autore di Cosa fa la gente tutto il giorno? (Adelphi)

Sala Azzurra, PAD 3

Con Annalena Benini

20 maggio, Ore 12:00-13:00

Stefania Auci, Francesca Giannone e Alessandra Selmi

Tante voci, una voce: tre scrittrici raccontano la Storia

Sala Rossa, PAD 1

Con Stefania Auci, Francesca Giannone, Simonetta Sciandivasci e Alessandra Selmi

20 maggio, Ore 12:15-13:15

Carlo Verdone

La lezione del “Neorealismo Italiano”

Sala Oro, PAD OVAL

Con Paolo Di Paolo

20 maggio, Ore 12:30-13:30

Alessandro Barbero

Autore di Brick for stone (Sellerio)

Auditorium, CENTRO CONGRESSI

Con Daria Bignardi

20 maggio, Ore 13:00-14:00

La spedizione Stella Polare

Presentazione dei dati scientifici raccolti sulla geologia della regione artica

Sala Lilla, PAD 2

Con Alessandro Borghi, L.M. Gallo, Elena Giacobino, Massimiliano Senesi e Elisa Vignetta

20 maggio, Ore 14:30-15:30

Francesca Mannocchi

Autrice di Lo sguardo oltre il confine. Dall'Ucraina all'Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi (De Agostini)

Sala Azzurra, PAD 3

Con Simonetta Sciandivasci

20 maggio, Ore 14:30-15:30

Carlo Lucarelli

Autore di In compagnia del lupo. I nuovi racconti (Sky Arte e TIWI)

Bosco degli scrittori, PAD OVAL

20 maggio, Ore 14:30-15:30

Guido Catalano

Autore di Smettere di fumare baciando (Rizzoli) (EVENTO SPOSTATO IN SALA LONDRA)

Sala Londra, CENTRO CONGRESSI

Con Willie Peyote

20 maggio, Ore 15:00-16:00

Chiara Valerio

Autrice di La tecnologia è religione (Einaudi)

Sala Blu, PAD 2

Con Marco Malvaldi

20 maggio, Ore 15:30-16:30

Il mondo reale e quello raccontato dalla serie "Mare Fuori"

Spazio Città di Torino, PAD 1

Con Maurizio Careddu, Cristiana Farina, Nicolò Galasso, Massimiliano Nerozzi, Rosanna Purchia e Simona Vernaglione

20 maggio, Ore 15:45-16:45

Gaia Tortora

Autrice di A testa alta, e avanti (Mondadori)

Sala Azzurra, PAD 3

Con Marco Damilano e Enrico Mentana

20 maggio, Ore 15:45-16:45

Ezio Greggio

Autore di N. 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi, risate (Solferino) (EVENTO SPOSTATO IN SALA LONDRA)

Sala Londra, CENTRO CONGRESSI

Con Chiara Maffioletti

20 maggio, Ore 16:45-17:45

Roberto Saviano

Anteprima live del podcast Chi chiamerò a difendermi. Giovanni Falcone, la vita (Audible)

Sala Oro, PAD OVAL

Con Francesco Bono

20 maggio, Ore 17:00-18:00

Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

Morgana - La Madre. Live!

Auditorium, CENTRO CONGRESSI

Con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

20 maggio, Ore 17:45-18:45

Raf e Cosimo Damiano Damato

Autori di La mia casa (Mondadori) (EVENTO SPOSTATO IN SALA LONDRA)

Sala Londra, CENTRO CONGRESSI

Con Chiara Oltolini e Raf

20 maggio, Ore 18:00-19:00

La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura (Piemme)

di Mario Marazziti

Spazio Città di Torino, PAD 1

Con Abdullahi Ahmed Abdullahi, Elena Apollonio, Maria Teresa Martinengo, Domenico Quirico e Daniela Sironi

20 maggio, Ore 18:15-19:15

Federica Pellegrini

Autrice di Oro (La nave di Teseo)

Sala Oro, PAD OVAL

Con Elena Stancanelli

20 maggio, Ore 18:15-19:15

“Il cinema è finzione”

Claudio Caligari, Maestro

Sala Azzurra, PAD 3

Con Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea e Francesca Serafini

20 maggio, Ore 18:15-19:15

Sandra Bonzi

Autrice di Il mio nome è due di picche (Garzanti)

Sala Blu, PAD 2

Con Federico Baccomo e Claudio Bisio

20 maggio, Ore 18:30-19:30

Zerocalcare

“Ma dormi ogni tanto?” Zero proprio

Auditorium, CENTRO CONGRESSI

Con Michele Foschini

20 maggio, Ore 18:30-19:30

Cristina Fogazzi

Autrice di Il mio Grand Tour. Storie di luoghi, di arte e di ansia (Rizzoli)

Arena Bookstock, PAD 2

Con Carlotta Vagnoli

20 maggio, Ore 19:30-20:30

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Autori di Gli altri litigano per gelosia (Cairo)

Sala Blu, PAD 2

Con Chiara Maffioletti

20 maggio, Ore 19:45-20:45

Dardust allo specchio

Appunti per un autoritratto in parole, suoni e immagini

Sala Viola, GALLERIA VISITATORI

Con Dario Faini e Gilberto Santini

20 maggio, Ore 19:45-20:45

Giuseppe Cruciani

Autore di Coppie. Storie di desiderio e trasgressione (La nave di Teseo)

Sala Ambra, PAD 1

Con Francesca Barra e Mauro Corona

20 maggio, Ore 19:45-20:45

Malika Ayane

Autrice di Ansia da felicità (Rizzoli) (EVENTO SPOSTATO IN SALA LONDRA)

Sala Londra, CENTRO CONGRESSI

Con Daria Bignardi