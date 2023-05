Ezio Greggio: “Il Salone del Libro posto magico, dovrebbero renderlo una cattedrale” [VIDEO]

Ezio Greggio si racconta nel suo libro "Una vita di avventure, incontri, scherzi, risate", che ha presentato al Salone del Libro di Torino. “Attraverso aneddoti ripercorro la mia carriera, 50 anni di attività da Tele Biella ai giorni nostri”.

"Questo è un posto sempre magico"

Per Greggio la kermesse del libro torinese è un luogo unico. “Un posto magico, il più grande nutrimento per l’animo, per la cultura, per la mente, dovrebbero trasformarlo in una cattedrale”.

“Oggi guardo poco la televisione, ma è giusto che ci siano tanti mezzi diversi” aggiunge sulla concorrenza delle piattaforme online.

A preoccupare di più però lo storico conduttore di Striscia la Notizia è il cambiamento climatico. “Mi preoccupa molto occorre mettere in pratica con leggi severe. Tra l’altro ricordo che oggi (ieri per chi legge, ndr) è la giornata a favore delle api, sono il segno preciso di come vanno le cose".