Coding Girls, al Museo del Risparmio di Torino l'evento finale del 2023: "Scuole, atenei e aziende insieme per costruire un futuro migliore"

Si è concluso oggi, lunedì 22 maggio, al Museo del Risparmio a Torino il tour nazionale del programma Coding Girls che allena le nuove generazioni a orientarsi alle carriere del futuro con le Steam. Gli studenti allenati per le sfide creative sono stati 900 in 50 scuole secondarie superiori, in 12 regioni, con 34 atenei in rete, per un totale di 176 ore di formazione, 9 hackathon svolti e 3 previsti a settembre, 40 formatori impegnati: questi i numeri della nona edizione del progetto ideato da Fondazione Mondo Digitale, sostenuto dalla Missione Diplomatica Usa in Italia, in collaborazione con Microsoft, Compagnia di San Paolo a Torino e ING Italia.

Il gap retributivo tra uomo e donna si riduce nell’ambito lavorativo delle discipline scientifiche, matematiche, tecnologiche, informatiche. Lo sostiene l’ultimo rapporto di Eurostat, che chiarisce tuttavia come il percorso per l’uguaglianza e l’inclusione sia ancora lungo. Ecco perché è più che mai importante sostenere progetti che sradichino i bias di genere sin dalla prima infanzia, come Coding Girls, il programma formativo pensato per aiutare gli studenti a orientarsi con libertà negli studi e nelle professioni in ambito Stem.