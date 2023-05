Passata la paura, il Po è tornato sotto i livelli di guardia e il meteo promette bene

Una notte trascorsa in attesa dell'onda di piena e con i Murazzi che già da tempo erano sommersi dall'acqua. Ma oggi - con il cielo sereno e finalmente un sole caldo di maggio - anche le acque del Po sono tornate a preoccupare di meno.

Il fiume - dicono gli esperti dell'Arpa - si è riposizionato sotto i livelli di guardia. Già nella serata di ieri, peraltro, si registravano diminuzioni dei livelli degli altri corsi d'acqua - sia nel Torinese che nel resto della Regione -, ma ora anche il principale fiume cittadino sembra aver trovato quiete, con la fine delle precipitazioni.

Tanti i torinesi che ieri si erano spinti fin sulle sponde del Po per verificare la situazione. Più in generale, le condizioni meteorologiche vengono date in miglioramento.

Sempre limitazioni ai Murazzi

I Murazzi e i percorsi ciclo pedonali in prossimità delle sponde continuano a rimanere interdetti, in attesa che le acque del fiume si ritirino completamente permettendo così la pulizia e la rimozione del materiale accumulatosi e consentendo ai cittadini di poter nuovamente accedere e fruire di queste aree in sicurezza. Restano ancora sospese anche tutte le attività sul fiume.

Tante le segnalazioni pervenute su danni al manto stradale e al patrimonio arboreo, causati dalle precipitazioni. Dopo il monitoraggio di questa mattina sono state attivate alcune squadre di pronto intervento già operative nei punti più critici e che saranno al lavoro anche nei prossimi giorni.

Le previsioni per i prossimi giorni

Oggi il cielo è ancora irregolarmente nuvoloso sulle zone pedemontane e sui rilievi alpini con possibili rovesci o isolati temporali al pomeriggio su rilievi. Più soleggiato sulle zone di pianura, in particolare a Torino. Temperature massime in rialzo con valori compresi tra 24 e 25 °C ove più soleggiato. Venti deboli generalmente nordorientali. Domani e mercoledì giornate all'insegna del bel tempo, poi da giovedì torneranno le piogge e il clima variabile.

Cirio: "Emergenza finita"