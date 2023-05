Guardiani della Galassia 3: con Alessandro Rigotti è torinese la voce di uno dei super cattivi Marvel [INTERVISTA]

Da tre settimane ormai è il film in cima alle classifiche nazionali per numero di spettatori. E' "Guardiani della Galassia" volume 3, ultima pellicola uscita per la Marvel e il cosiddetto "universo" dei vari supereroi di Hollywood.

Tra i protagonisti di questo film, nel nostro Paese, c'è anche molto di torinese: è la voce di un super cattivo, l'Alto Evoluzionario, doppiato dal torinese Alessandro Rigotti. A 45 anni, Alessandro rappresenta uno dei talenti più cristallini della scuola torinese del doppiaggio. La sua carriera d'attore lo porta spesso lontano dalla città della Mole, ma le sue radici sono ancora qui.



Alessandro, lei presta la voce a uno dei "cattivissimi" dell'ultima pellicola dell'MCU. Che emozione prova?

"Ultimamente mi è capitato spesso di prestare la voce a personaggi cattivi, ma spesso erano melliflui e un po' obliqui. Questo invece è un pazzo decisamente più smaccato. Molto lontano da me. Mi ha messo alla prova e ho dovuto trovare una chiave per ricalcare i suoi passi nella maniera più fedele possibile, che è il nostro compito. Non sono mai soddisfatto del tutto del mio lavoro, ma posso dire che il risultato è stato buono. E' stato faticosissimo. Anche perchè per metà delle sue frasi, lui strilla e urla. E' stato duro anche fisicamente".