I Principi Dal Pozzo ospiti a Palazzo Cisterna sabato 27 maggio

Tornano anche nel mese di maggio le visite gratuite animate dai Gruppi storici a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino.

Il prossimo appuntamento è previsto sabato 27 maggio (primo gruppo ore 10 e secondo ore 11) in via Maria Vittoria 12 a Torino.

Saranno proprio gli antichi proprietari della dimora, Maria Vittoria Dal Pozzo e Amedeo di Savoia, rappresentati dal gruppo storico "Principi dal Pozzo" di Reano, ad accogliere i visitatori accompagnandoli tra gli ambienti aulici del Palazzo, tra soffitti a cassettoni e vetrate cattedrale.

L'associazione Principi Dal Pozzo trae spunto dal ramo di Torino dei Principi Dal Pozzo della Cisterna il cui capostipite, Giovanni Ludovico Dal Pozzo, visse intorno al 1578 nel feudo di Reano. Ludovico, primo presidente del Senato Subalpino, trasformò il castello reanese in palazzo nobiliare ed ebbe dal Papa la facoltà di coniare monete. Ultima erede delle sostanze della famiglia Dal Pozzo della Cisterna fu la principessa Maria Vittoria, nata nel 1847 e andata in sposa nel 1867 al principe Amedeo Di Savoia, duca D'Aosta e per tre anni re di Spagna.

Durante la visita, il gruppo farà rivivere gli episodi salienti della breve vita di Maria Vittoria, che amava trascorrere periodi di villeggiatura nel maniero reanese.

La mattinata, come sempre, proseguirà con il racconto della storia e delle trasformazioni di Palazzo Cisterna a partire dalla costruzione del nucleo originario del complesso risalente agli ultimi decenni del 1600 per arrivare al 1940, anno in cui la Provincia di Torino lo acquistò e lo destinò a sede istituzionale.

L'ingresso alla visita animata è come sempre gratuito, con prenotazione all’indirizzo email urp@cittametropolitana.torino.it o telefonando al numero 011 861 7100 dalle 9.30 alle 13.

Il complesso è anche visitabile, sempre su prenotazione, dal lunedì al venerdì per scolaresche, associazioni e gruppi di cittadini .

La prossima visita è in programma sabato 17 giugno.