Spaccata nella notte in un bar di via Nizza: fermato sul posto un 30enne con precedenti

Nella notte, gli agenti del Commissariato di Polizia di San Secondo hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni gravemente indiziato di furto pluriaggravato ai danni di un bar in via Nizza.

Intorno alle dieci di sera cittadino ha contattato il Commissariato perché aveva sentito un forte rumore provenire dalla strada come il frangere di un vetro.

La volante si è arrivata sul posto e dopo un giro di perlustrazione ha notato che da una delle ultime serrande stava uscendo un soggetto, che corrispondeva alle descrizioni fornite dal testimone al telefono.

L’uomo, non appena si è accorto della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga in direzione di via Saluzzo e dopo un breve inseguimento è stato fermato e sottoposto a perquisizione.

In suo possesso sono stati ritrovati 175 euro che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Il 30enne fermato è risultato privo di documenti ed è stato portato in Questura e dal controllo è emerso che in data 16 maggio 2023 la Procura della Repubblica di Torino aveva emesso un’Ordinanza di carcerazione di 2 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione.