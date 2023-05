Club Silencio torna per una Notte alla Gam: una serata all’insegna dell’arte e della musica

Venerdì 26 maggio dalle ore 19 Club Silencio torna alla Gam per una Notte al Museo. Una serata all’insegna dell’arte, tra passato e contemporaneo, e musica.

Durante la serata sarà possibile visitare anche la mostra “Alberto Moravia. Non so perché non ho fatto il pittore”.

La selezione musicale nel cortile sarà a cura del dj e Producer di fama internazionale David Gurbowitz aka Daw_id tra sonorità morbide e calde e suoni più ruvidi e taglienti accompagnata dalla performance live video Liquid Atals by Virginia Toffetti & Anna La Rosa. Non mancheranno proposte drink & food, giochi culturali e la realtà virtuale.

Per info: https://to.clubsilencio.it/gam/?src=nl