Una passeggiata di "soundwatching": a caccia di suoni dal Castello di Rivoli a Palazzo Grosso

Dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea a Palazzo Grosso di Riva presso Chieri, si muove sabato 27 maggio il doppio appuntamento en plein air di “Alta Pressione – Musiche in Mostra al futuro” all’insegna del “soundwatching” (termine derivato per analogia da “birdwatching”), a significare la capacità di osservare, ascoltare e riconoscere, con inaspettati risvolti musicali, i suoni che ci circondano.

La prima “passeggiata soundwatching” che esplora il paesaggio sonoro è in programma alle 10.30 al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e si conclude con le musiche acusmatiche in prima assoluta di una nutrita schiera di giovani compositori selezionati in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Sono Matteo Bergamin, Luigi Di Masi, Giancarlo Liano, Francesco Marrone, Giacomo Minazzi, Alex Pini, Vittorio Piredda Virgilio, Andrea Piucci, Clarissa Salvagnin, Francesco Sgarbi, Irena Zlateva. Regia dei foto-suoni di Alessandro Cardinale.

Nel secondo appuntamento en plein air si avvicendano organicamente due momenti partecipativi: il màndala sociale di natura inclusiva, curato dal Centro Territoriale Bisacco con musiche elettroniche degli stessi giovani compositori presenti a Rivoli, ma rimodulate per gli spazi interni del settecentesco Palazzo Grosso di Riva presso Chieri; e il concerto campanario nella piazza antistante con l’esecuzione di brani di compositori viventi per sei campanari e un campanile in una futuristica e inedita fusione di colto e popolare, di codici astratti e codici pragmatici, grazie alla complicità e all’esperienza insostituibile de I Musicanti di Riva presso Chieri diretti da Domenico Torta.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Comune di Riva presso Chieri, Museo del Paesaggio Sonoro, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Centro Territoriale Giorgio Bisacco, Cooperativa Piergiorgio Frassati.