Al giro di boa del primo semestre gli artigiani torinesi promuovono Meloni (ma con riserva)

La maggioranza degli artigiani torinesi promuove il governo guidato da Giorgia Meloni. Una maggioranza non netta, ma che comunque si attesta sul 52,2%. Anche se non mancano alcune riserve sull'operato dell'esecutivo.

Lo svela l'ultima indagine di Confartigianato Torino, che evidenzia come il 10% degli intervistati dia un giudizio molto positivo mentre il 42,2% abbastanza positivo, per un totale appunto del 52,2%. Ma il presidente dell'associazione di categoria, Dino De Santis, sottolinea: "I piccoli imprenditori chiedono scelte più incisive in tema di caro energia, carburanti, materie prime ma appoggiano il Governo nelle scelte fatte verso la UE in tema di auto e case green".

Il bilancio, dal 22 ottobre scorso, è comunque apprezzabile. Come spiega ancora De Santis: "L’azione di Governo va nel complesso nella giusta direzione anche nei rapporti con l’Unione Europea ma i nostri imprenditori chiedono scelte più incisive in tema di caro energia, carburanti, materie prime”. Rispetto alle azioni di governo messe in atto sino ad ora per contrastare i problemi economici, (caro energia, caro carburanti, caro materie prime etc). Il 49,1% si dice poco tranquillo mentre il 42,5% esprime un giudizio positivo.

Energia, ma anche reddito di cittadinanza e flat tax

Le riforme annunciate vedono una grande aspettativa da parte degli artigiani: un vero plebiscito raccoglie l’abolizione o la rimodulazione, riducendo la platea dei destinatari, del reddito di cittadinanza, sono favorevoli ben il 95,9%. Oltre 6 su 10 (62,4%) condividono invece la riforma fiscale e l’introduzione della Flat Tax.

Il provvedimento più importante preso di recente dal governo su cui abbiamo chiesto un giudizio riguarda il comparto edile, bonus e superbonus.

Bonus fiscali ed edilizia

La maggioranza degli artigiani 58,6% (ma supera il 90% del solo comparto edile) chiede di risolvere il problema dei crediti incagliati ormai da più di un anno derivanti da opere eseguite in relazione ai Bonus Facciata, Bonus Casa e Superbonus, il 20% auspica che sia ripristinata l'agevolazione nelle varie modulazioni con sconto in fattura e successiva cessione del credito. “Solo una nuova norma, chiara e definitiva, di agevolazioni fiscali, anche con percentuali ridotte, ma con cessione dei crediti – commenta De Santis - potrà accompagnare i proprietari di immobili verso un significativo efficientamento energetico, sismico e di riqualificazione anche in vista della ratifica della norma europea che chiede entro il 2033 di provvedere in tal senso”.

Il tema dell'auto e della casa green