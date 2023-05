Isola d’Elba: i posti più belli di Rio Marina

Rio Marina è una località che si affaccia sulla costa orientale dell’isola d’Elba offrendo ai turisti interessanti occasioni per visitarla. Tra i luoghi suggestionati di Rio Marina possiamo trovare musei, spiagge, percorsi naturalistici, edifici architettonici di varia natura. Che voi siate amanti della tintarella o dei tour culturali, delle lunghe nuotate o degli affreschi religiosi, i gusti di tutti possono essere soddisfatti grazie a una varietà di proposte. Proviamo allora a scoprirle tutte, segnalando prima a chi ci si può rivolgere per prenotare una casa vacanze da queste parti per poi organizzare itinerari altalenanti.

Casa vacanze sull’Isola d’Elba: le proposte di Emporiovacanze.com

Trovare una casa vacanze all’Isola d’Elba è semplice con Emporiovacanze.com, che consente di individuare le migliori offerte di alloggio, potendo scegliere tra un residence, un villaggio o un hotel. Come viene sottolineato sul sito web di Emporiovacanze.com, l’isola d’Elba è la destinazione perfetta per tutti coloro che amano la natura e il relax, grazie a un clima ventilato e caldo; qui arrivano anche gli appassionati di trekking e di snorkeling, attirati dalle meraviglie del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Il Parco minerario di Rio Marina

Fra le attrazioni più famose e apprezzate di Rio Marina non può non essere annoverato il suo Parco minerario, con un museo che accoglie una vasta gamma di minerali: più o meno un migliaio di tipologie che arrivano da tutta l’isola d’Elba. All’interno del sito minerario è possibile visitare anche le vecchie miniere attraverso e tour guidati e narrato da un esperto.

Nei pressi è da segnalare il laghetto delle Conche e Torre del Giove , dal quale parte un affascinante giro ad anello all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Dopo una visita così appagante, ci si può concedere un bel pomeriggio in spiaggia: per il resto ci troviamo su un’isola che è nota per il fascino delle sue coste e lo splendore delle acque del suo mare. Tra i nomi di spiagge da ricordare ci sono Vigneria, Topinetti e Porticciolo, ma anche il lungomare di Cavo, le Fornacelle, cala Seregola e cala dell’Alga.

Architettura a Rio Marina : gli edifici più incantevoli

Il principale luogo di culto di questa località è la Chiesa di San Rocco, che fu costruita nella seconda metà del Cinquecento su ordine del principe di Piombino, che in questo modo mise a disposizione dei minatori che giungevano dal continente sull’isola per lavorare un luogo di culto. Altrettanto importante è il Torrione del Porto, a sua volta risalente al XVI secolo: si tratta di una torre a base ottagonale situata – come il nome suggerisce – nelle vicinanze del porto. Fu eretta per avere a disposizione un sistema di avvistamento e di difesa dalle minacce che sarebbero potute venire dal mare.

La villa romana di Capo Castello A Rio Marina si trova una delle tre ville romane rinvenute sull’isola d’Elba: il riferimento è alla villa romana situata a Capo Castello, di cui attualmente sono visibili unicamente i resti delle mura. Secondo gli studiosi la villa nella sua conformazione originale si componeva di due parti: quella signorile, di dimensioni più grandi, regalava ai suoi inquilini una meravigliosa vista sul mare. Da non perdere, a Rio Marina, è anche il Mausoleo Tonietti, che in origine era una cappella sepolcrale costruita per volere della famiglia omonima. Oggi il suo stile liberty emerge e spicca nel verde della natura selvaggia dell’isola.

Dove andare a Rio Marina