Torino trova casa per la casa del futuro con il competence center di Planet Smart City, tra Borsa e nucleare

Dal cuore di Torino, per "progettare" la città intelligente di domani. Ma senza perdere d'occhio la quotazione in Borsa e un pensiero legato al nucleare.

Un pool di professionisti per le casa intelligenti

E' stata inaugurata oggi - in corso Stati Uniti 45 - la nuova sede del Competence Center di Planet Smart City. Si tratta di un edificio di 4.000 metri quadri che ospita un gruppo di oltre 350 professionisti tra architetti, ingegneri, sociologi, esperti di tecnologie digitali, Proptech e ESG con l’obiettivo di integrare soluzioni smart e sostenibili all’interno di progetti immobiliari, in particolar modo per gli sviluppi di soluzini immobiliari accessibili. Un tema non da poco, in tempi di protesta degli studenti proprio per le difficoltà a trovare una sistamazione abitativa.

Nucleare, "aspetto di incontrare Meloni"

E proprio nel ruolo di presidente di Planet Smart c'è quello Stefano Buono che, fisico e imprenditore, è anche fondatore di AAA, Advanced Accelerator Applications, presidente di LIFTT e attualmente amministratore delegato di Newcleo, una delle start up che ha dominato il settore piemontese negli ultimi anni, raccogliendo moltissimi fondi e finanziamenti e dando lavoro a 230 persone. Il tema? Quello del nucleare di nuova generazione. Motivo per cui, lo stesso Buono, spiega: "Ho incontrato Macron e spero di incontrare presto Meloni per parlare di nucleare di nuova generazione. Venerdì parteciperò a un incontro all'ambasciata francese con tre ministri francesi e tre italiani, sarà una prima occasione".

Il taglio del nastro e l'alleanza col Poli

Ma non solo taglio del nastro: alla presenza di istituzioni e rappresentanti locali (tra cui la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando e Stefano Buono, fisico e imprenditore, fondatore di AAA, Advanced Accelerator Applications e attualmente Ceo di Newcleo, presidente di LIFTT e di Planet Smart City), l’evento di inaugurazione dei nuovi uffici è stato anche l’occasione per il lancio di una Cabina di Regia promossa da Planet Smart City e dal Politecnico di Torino per posizionare il sistema territoriale di Torino come hub di progettazione e realizzazione di Smart Building, Smart District per sviluppatori immobiliari e Progetti di Smart City per le Pubbliche amministrazioni.