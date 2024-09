Da Jonathan Nolan a Fede Alvarez: i migliori registi e i big dell'animazione a Torino per i 25 anni di VIEW Conference

Il meglio della cultura dell’intrattenimento digitale italiano e internazionale arriva a Torino, dal 14 al 19 ottobre, con VIEW Conference 2024.

In occasione del suo venticinquesimo anniversario, festeggerà con un ricco palinsesto di ospiti pluripremiati e premi Oscar, tra cui il regista, produttore e scrittore Jonathan Nolan di Fallout, Fede Alvarez il pluripremiato sceneggiatore/regista in tema live action di Alien: Romulus ed il regista di Inside Out 2, Kelsey Mann.

Un programma che prevede talk, presentazioni, workshop, panel e masterclass.

L’evento prende il via lunedì 14 ottobre in Piazza del Mestieri per terminare da giovedì 17 fino a sabato 19 ottobre, nell’avvenieristica sede delle OGR Torino.

Una cinque giorni in lingua inglese, al fianco dei migliori professionisti del settore, leader di pensiero, studenti ed appassionati che si riuniscono per celebrare le frontiere e gli ultimi sviluppi nel campo dell'animazione digitale. Il settore che più rappresenta il futuro del cinema dei prossimi anni è a Torino. Non solo effetti visivi, ma anche avanguardia nel campo della narrazione, produzione virtuale, computer grafica, media interattivi e immersivi, realtà virtuale, metaverso, intelligenza artificiale, rendering e molto altro ancora.

Tantissimi speaker d'eccezione tra cui Ramsey Naito, presidente Paramount, Nickelodeon e Paul Lambert, Dune Part 2 e il Premio Oscar Swen Gillberg VFX Supervisor, Deadpool & Wolverine.

Per info e programma: https://www.viewconference.it/<wbr style="box-sizing: border-box; "></wbr>pages/registration