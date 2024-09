Il nonno pusher ci ricasca: aveva in macchina oltre 180 chilogrammi di hashish

Gli investigatori avevano già notato l'anziano pusher fare dei giri strani, anche in prossimità di arterie autostradali: una volta notata la sua presenza in città, dove si aggirava con andatura lenta come se stesse temporeggiando in attesa di qualche input e di avere via libera, gli agenti lo hanno fermato e hanno perquisito la sua automobile. Sotto dei pannelli di plastica che si trovavano sui sedili posteriori ribaltati erano nascoste 5 borse di juta, al cui interno c'erano numerosi panetti di hashish, suddivisi in settantuno confezioni, per un peso complessivo superiore ai 180 chilogrammi.