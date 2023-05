Furto all'interno della scuola Pestalozzi, la Polizia locale arresta un uomo

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, gli agenti del Comando Territoriale I della Polizia Locale hanno arrestato un uomo sorpreso all’interno dell'edificio scolastico ‘G.E. Pestalozzi’ di via Banfo.

A seguito dell'attivazione dell'allarme della scuola, che era già stata in precedenza vittima di furti e per tale motivo particolarmente ‘attenzionata’, gli agenti sono arrivati sul posto in tempi brevissimi e hanno sorpreso, accovacciato tra i banchi di un’aula, un cittadino di nazionalità romena che tentava invano di nascondersi.

Alla loro vista l’uomo ha tentato di sottrarsi all'arresto opponendo strenua e violenta resistenza nei confronti degli agenti che hanno riportato uno la frattura della mano destra, un altro una ferita lacero contusa dovuta a un morso e un altro ancora contusioni diffuse.

L’uomo, dopo l'espletamento delle procedure di rito, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale.

Il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.