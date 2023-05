Romba la collaborazione tra i big dell'automotive: Maserati sceglie Fpt Industrial per la Folgore Gran Turismo

La vettura, la 100% elettrica nella storia del Tridente, utilizza la tecnologia da 800 V ed è stata sviluppata con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E. Una delle caratteristiche salienti sono i tre motori elettrici a magneti permanenti da 300 kW integrati negli assali elettrici anteriore e posteriore (quelli di FPT Industrial, appunto) e in grado di sviluppare una potenza di 761 CV. Questo sistema potente ed efficiente consente di raggiungere un’accelerazione sensazionale da 0 a 100 km in 2,7 s e una velocità di punta di 325 km/h.



Sviluppati a quattro mani da FPT Industrial e da Maserati, gli assali elettrici FPT Industrial rappresentano una prima assoluta per il brand del gruppo Iveco, con un design compatto e leggero grazie alla struttura completamente in alluminio. Gli assali elettrici sono prodotti nello stabilimento ePowertrain di Torino, il primo sito produttivo “carbon neutral” di Iveco Group.