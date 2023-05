Polkadot (DOT) e Chainlink (LINK) prosperano con lo sviluppo WEB3, ma TMS Network (TMSN) sale nell'evento di prevendita

Polkadot (DOT) e Chainlink (LINK) prosperano nell'era dello sviluppo web3, mentre sempre più grandi aziende guardano al futuro. Con l'emergere delle dApp e dei contratti intelligenti, Polkadot (DOT) e Chainlink (LINK) si sono posizionate come attori chiave in questo spazio di trasformazione. E mentre questi progetti si godono il meritato successo, TMS Network (TMSN) ha preso d'assalto il mercato, salendo a nuove vette, mentre è ancora nella fase 4 della sua prevendita.

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) è un protocollo blockchain di nuova generazione che mira a facilitare l'interoperabilità e la scalabilità tra diverse reti blockchain. Grazie alle sue caratteristiche uniche, Polkadot (DOT) è emerso come un attore di primo piano nel settore della blockchain.

Polkadot (DOT) consente un'interoperabilità senza soluzione di continuità tra più blockchain, permettendo loro di comunicare e condividere informazioni in modo sicuro. La rete Polkadot (DOT) funge da struttura eterogenea multi-catena, nota come "parachain", in cui diverse blockchain possono connettersi e interagire.

Polkadot (DOT) utilizza anche un modello di sicurezza condiviso, in cui più parachain beneficiano della solida sicurezza fornita dalla Polkadot Relay Chain. Questo modello aiuta le blockchain più piccole o di nuova creazione a sfruttare la sicurezza dell'intera rete Polkadot (DOT), migliorando la resilienza complessiva della rete.

Polkadot (DOT) si concentra anche sulla scalabilità impiegando un'architettura sharded. Questa suddivide le transazioni e gli smart contract su più catene parallele, migliorando notevolmente la scalabilità e consentendo alla rete Polkadot (DOT) di elaborare un numero elevato di transazioni.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) è una rete oracolo decentralizzata che connette gli smart contract con i dati del mondo reale. Allineando il settore legacy con la blockchain, Chainlink (LINK) ha ottenuto un ampio riconoscimento da parte di molti settori.

Chainlink (LINK) funge da ponte tra gli smart contract della blockchain e i dati del mondo reale. Fornisce input di dati affidabili e a prova di manomissione, garantendo l'accuratezza e l'integrità delle informazioni utilizzate dagli smart contract costruiti su Chainlink (LINK).

Chainlink (LINK) consente agli smart contract di accedere a dati provenienti da varie fonti esterne alla catena, tra cui API, feed di dati e sistemi tradizionali, non disponibili sulla maggior parte delle blockchain. Queste fonti di dati sono sottoposte a rigorosi sistemi di verifica e reputazione attraverso Chainlink (LINK) per garantire l'affidabilità e l'autenticità delle informazioni fornite.

Chainlink (LINK) ha trovato utilità in diversi settori e casi d'uso, tra cui la DeFi, le assicurazioni, la gestione della catena di approvvigionamento, i giochi e altro ancora, rendendo Chainlink (LINK) una delle piattaforme Web3 più utili.

TMS Network (TMSN)

Se Polkadot (DOT) e Chainlink (LINK) entusiasmano gli investitori, TMS Network (TMSN) sta passando a un altro livello. Questa innovativa piattaforma di trading si distingue dall'abbondanza di piattaforme di trading DeFi. La funzione di social trading rivoluziona il modo in cui i trader interagiscono e imparano gli uni dagli altri.

Con il social trading, gli utenti possono seguire e copiare le operazioni dei trader di successo sulla piattaforma TMS Network (TMSN). L'aspetto sociale crea una comunità collaborativa in cui i trader possono condividere idee, discutere le tendenze del mercato e, naturalmente, guadagnare di più dalle loro operazioni.

L'utilità del token TMS Network (TMSN) svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema della piattaforma. Il possesso di token garantisce agli utenti l'accesso a servizi premium, tra cui strumenti di trading avanzati, assistenza clienti dedicata e ricerca premium.

Inoltre, i possessori di token hanno l'opportunità di partecipare alle decisioni di governance, dando voce alla futura direzione di TMS Network (TMSN). Queste sono solo alcune delle numerose caratteristiche che hanno reso la prevendita di TMS Network (TMSN) un successo straordinario. E con il token ancora nella fase 4 della prevendita e a soli 0,093 dollari, acquistarlo prima che venga messo in vendita al pubblico sembra una scelta obbligata.

