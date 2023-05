A Grugliasco torna il palio della Gru: dal 29 maggio al via una settimana ricca di eventi

Domenica 4 giugno, la Cojtà Gruliascheisa, con il patrocinio della Città di Grugliasco, ha organizzato il 40° Palio della Gru in onore di San Rocco. I primo Palio, infatti, fu corso nel 1984. La corsa dei carri trainati dai 5 monatti, dei quali uno è una donna, è il momento culminante di una settimana caratterizzata da vari momenti nei quali i sette borghi, cantun in vecchio grugliaschese, si esibiranno per festeggiare la guarigione dalla peste del 1599.