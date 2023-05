Vol.To celebra la festa della Repubblica portando in piazza i giovani impegnati nella solidarietà sociale

Vol.To celebra la Repubblica italiana portando in Piazza i giovani che quotidianamente compiono azioni di solidarietà sociale. Venerdì 2 giugno in piazza San Carlo a Torino, si terrà un evento dedicato alle nuove generazioni con attività che spaziano dall’intrattenimento con il videogioco musicale JUST DANCE ai dibattiti sui temi dell’impegno sociale proposti dai giovani del Centro Studi Sereno Regis e della Città Metropolitana di Torino. Inoltre, durante tutto l’evento sarà possibile parlare con i giovani che stanno facendo una esperienza di Servizio Civile e gli Enti che li accolgono, tra cui Associazione Culturale Scuoletta Montessori, Banco Alimentare del Piemonte ODV, Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, Fondazione Piazza dei Mestieri, P.A. Croce di Collegno, Presidio Sanitario San Camillo di Torino e tanti altri.