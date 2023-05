Azione No Tav al cantiere dell'alta velocità: "Abbiamo abbattuto le reti dell'inutile fortino"

"I folletti della Clarea hanno nuovamente fatto visita al cantiere della Maddalena, abbattendo le reti milionarie del fortino inutile dannoso e spalancandone le porte. Per un'estate di lotta, avanti No Tav". Lo scrivono sulla pagina social "Notavinfo Notav" gli attivisti che si oppongono alla linea ad alta velocità Torino-Lione in Val di Susa.

I No Tav hanno pubblicato un video in cui si vedono alcuni militanti portare a termine l'azione durante le notti del 24 e del 25 maggio, danneggiando le reti e sparando dei fuochi pirotecnici nonostante la pioggia battente.