Caat Torino: approvato in positivo il bilancio 2022

Approvato dall’Assemblea dei Soci all’unanimità, il bilancio 2022 del CAAT Centro Agro Alimentare di Torino che presenta un utile netto di esercizio di € 89.643 a fronte di € 81.855 dell’anno precedente, migliorativo quindi del + 10% rispetto al 2021.

Il Presidente Marco Lazzarino in chiusura del secondo mandato ha portato all’attenzione dei Soci alcuni dei risultati perseguiti e raggiunti nel corso del 2022 tra cui la partecipazione da parte del CAAT al Bando del PNRR che ha visto la presentazione di progetti per un importo pari a circa 12 milioni di euro, con la richiesta di 10 milioni a fondo perduto per investimenti volti alla digitalizzazione, al polo logistico automatizzato, all’efficientamento energetico. Questi investimenti consentiranno di ammodernare e rendere più competitivo il Centro, offrendo tutta una serie di servizi logistici e di efficientamento energetico a favore di tutti gli Operatori del CAAT, Grossisti e Produttori. Tra gli altri obiettivi raggiunti quelli sul fronte della legalità e gli investimenti sulla struttura.