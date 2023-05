La "piccola" vuole mettere in luce la sua anima rosa: uno sportello per le aziende che puntano a valorizzare le donne

Le piccole imprese guardano alla parità di genere: uomini o donne non fa differenza. E per tradurlo nella quotidianità delle aziende adesso esiste anche uno sportello ad hoc. E' quello istituito da Api Torino e in particolare dalla sua associazione Apid-Imprenditorialità Donna.



Lo “Sportello per la certificazione delle misure di parità di genere nelle imprese” si propone come un nuovo servizio di orientamento per agevolare le aziende nel loro percorso di acquisizione di uno strumento per accrescere competitività e affidabilità e per sostenere lo sviluppo dei talenti e dell’occupazione femminile. “Forniremo un supporto mirato e personalizzato alle imprese che desiderano promuovere la parità di genere e adottare politiche inclusive all'interno delle loro organizzazioni”, spiega Brigitte Sardo, presidente di Apid.



Lo Sportello è basato sulla norma che offre alle aziende di tutte le dimensioni gli strumenti necessari per conformarsi all'agenda ONU 2030 e ai requisiti del PNRR (Missione 5) in materia di pari opportunità e riduzione del divario di genere. L’obiettivo è la riduzione delle differenze di genere all'interno delle organizzazioni, la creazione di un ambiente inclusivo e la possibilità di ottenere una certificazione di quanto fatto da parte di enti terzi accreditati. Le aziende virtuose che aderiscono a queste disposizioni possono beneficiare di sgravi contributivi e premialità nella valutazione dei bandi pubblici e nei bandi che rispondono al Gender public procurement.